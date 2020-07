Ubica SS 17 entidades en naranja y 15 en rojo

Ciudad de México.

El semáforo de riesgo de la Secretaría de Salud ubica a 17 entidades del país en naranja, nivel alto de alerta epidemiológica; las otras 15 siguen en rojo.

En conferencia en Palacio Nacional, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, presentó una tabla del País en la cual se detalló que los 17 estados en semáforo naranja son los siguientes: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, y Zacatecas.

Cabe resaltar, que esta semana los Estados que retrocedieron del color naranja al rojo fueron Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Chiapas.

El semáforo de riesgo presentado esta noche aplicará del 6 de julio al 12 de julio.

Cortés Alcalá comentó que el que los estados transitaran al color naranja no significa que es momento de que todos vuelvan a las calles o a las actividades normales, pues el riesgo de contagio sigue siendo alto.

"Recordar que transitar o haber transitado del color rojo al color naranja no es todos vamos a la calle, no es ya estamos en verde, no es ya estamos todos en nuestras actividades normales. Hay que seguir teniendo muchísima prudencia para salir a la calle para hacer nuestras actividades, para realizar actividades esenciales. E invito a todas las personas del País a revisar en qué color del semáforo está su estado, particularmente, para poder así convivir entre todos en una sociedad donde nos cuidamos unos a otros", agregó.