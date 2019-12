Uber, no inmuta a taxistas

Le digo a los compañeros operadores y concesionarios que dejemos que cada uno haga su luchita, tarde o temprano les va a apretar por otro lado . Ramón Hernández Manríquez, secretario general del Sindicato de Taxis Verdes

Cd. Victoria, Tam.- A pesar de que en otras ciudades del país la llegada de plataformas digitales como Uber o DiDi han ocasionado movilizaciones de rechazo por parte de taxistas y concesionarios del transporte público, en Ciudad Victoria estos desdeñaron este tipo de competencia al asegurar que esa modalidad de transporte no representa una competencia desleal para el gremio.

"Están trabajando mediante una aplicación que ya todos conocemos como trabaja en Monterrey o en las grandes ciudades", dijo el secretario general del Sindicato de Taxis Verdes de Ciudad Victoria, Ramón Hernández Manríquez, "aquí con nosotros hay preocupación por ejemplo con los taxis (de sitio), porque traen una tarifa alta y difícilmente van a estar en condiciones de competir, nosotros por ejemplo traemos el uso del taxímetro que es una tarifa muy económica".

A diferencia de Uber, que en Ciudad Victoria tiene costos de 30 pesos en adelante, los taxis Verdes cuentan con tarifas desde diez pesos el ´banderazo´ y 20 pesos según la distancia; los taxis de sitio en cambio cuentan con tarifas desde los 50 pesos en adelante y pueden alcanzar más de 130 pesos dentro de la ciudad.

"Para nosotros la competencia es muy buena, estamos de acuerdo de que en un momento determinado tratar de superar todo aquello que traigamos mal para ser mejores, no nos preocupa, como organización de las rutas verdes no nos preocupa, estamos trabajando con el taxímetro y es algo que a nosotros nos da el plus", reiteró.

Hernández Manríquez recordó que los operadores de Taxi deben cumplir cada seis meses con exámenes de salud y antidopaje, asimismo, las unidades motrices deben someterse una vez al año a la Revista Mecánica, "le digo a los compañeros operadores y concesionarios que dejemos que cada uno haga su luchita, tarde o temprano les va a apretar por otro lado; hay quien los considere una competencia desleal pero la verdad a nosotros no nos mortifica ni nos preocupa".