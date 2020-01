UAT no tendrá ´Mochila Segura´

Tenemos un protocolo de seguridad interna, propia, no es un catálogo de seguridad como pudiéramos tener para la vida civil, sino que es de Protección Civil de cuidarnos a nosotros mismos, de tener nuestras instalaciones adecuadas . José Andrés Suárez Fernández, rector de la UAT

Cd. Victoria, Tam.- El rector José Andrés Suárez Fernández dio a conocer que el programa ´Mochila Segura´ no se llevará a cabo en las diferentes facultades y unidades académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, consideró que la Máxima Casa de Estudios ya cuenta con un protocolo de seguridad interna por lo cual este programa resulta innecesario para este nivel educativo.

"Siempre ha habido de alguna manera esas medidas de prevención, de evitarlo, de concientización con los jóvenes, de atender sus necesidades, pero de repente puede haber cualquier situación que a pesar de todas las medidas de prevención ocurriera", señaló el rector de la UAT, "la mayoría de nuestros alumnos, casi-casi desde que llegan ya son adultos, ya tienen otras responsabilidades y casi no van con mochila".

"Tenemos un protocolo de seguridad interna, propia, no es un catálogo de seguridad como pudiéramos tener para la vida civil, sino que es de Protección Civil de cuidarnos a nosotros mismos, de tener nuestras instalaciones adecuadas", el rector Suárez Fernández recordó que actualmente cualquier persona puede visitar los 25 planteles universitarios en municipios como Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico, Valle Hermoso y Victoria.

SIN HECHOS DE INSEGURIDAD

Destacó que desde hace algunos años no se registran hechos de inseguridad dentro de la Universidad, "si tú vas al Centro Universitario nadie te puede decir que no puedes entrar, nada más te están checando que no hagas cosas malas, que te estaciones correctamente, no invadas estacionamiento que es para minusválidos, no exceso de velocidad, no metas bebidas alcohólicas... no hay ese tipo de actividades".