Tyson no cree que McGregor pueda hacer nada con las reglas del boxeo

"McGregor será asesinado boxeando. Me enfadé porque creía que utilizarían las reglas de la MMA contra las del boxeo, porque de eso se trataba", dijo en una entrevista radiofónica.



"McGregor puso su estúpido trasero en una posición en la que va a ser eliminado porque Mayweather lleva boxeando toda su vida, desde bebé. McGregor no podrá tirar patadas, agarrarle... No tendrá oportunidad".



McGregor, campeón de la UFC, hará su debut como boxeador ante Mayweather el 26 de agosto en Las Vegas, Estados Unidos.