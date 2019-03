Tyler Henry, el medium de las celebridades, está de vuelta con su nueva temporada

Los Ángeles, California.

En lo impredecible se encuentra la clave para el éxito de Hollywood Medium, aseguró el protagonista de este programa, Tyler Henry.

El psíquico, o especialista de la mente, explicó en entrevista que nunca sabe a qué personalidades someterá a su "tratamiento", en el cual ahonda en situaciones relacionadas con seres que ya se fueron o situaciones no resueltas de almas no presentes.

"Una de las cosas que me encantan del programa es que nunca sé a dónde voy ni a quién leo. En serio, mi madre nunca me dice, mi asistente nunca sabe a dónde nos dirigimos y luego, cuando se abre la puerta, entro... y ahí empieza todo", comentó.

ESTRENó AYER

La cuarta temporada de este programa se estrenó ayer viernes a las 22:00 horas en E! Latinoamérica, y tendrá como invitadas a diversas figuras de la farándula, como las actrices Sofía Vergara y Rebel Wilson y el actor Carson Kressley.

Añadió que su trabajo es como el de un mensajero, ya que él les dice a sus invitados lo que los seres del más allá le comunican, mas no es quien elabora el mensaje o escribe las cartas.

Tyler señaló que cuando recibe mensajes complejos o escabrosos, trata de ser lo más diplomático posible, aunque jamás se amilana ante las posibles consecuencias del proceso.

"A veces tengo dificultades para transmitir o no quiero decir lo que veo, pero he descubierto a lo largo del proceso que sólo lo digo porque sé que al decirlo, si es algo que es demasiado sensible o si es algo demasiado personal, le informamos al cliente que después de la lectura puede venir con producción a solicitar que se elimine tal parte o no".

Su clienta

Tyler Henry en esta cuarta temporada tendrá como invitadas a diversas figuras de la farándula, como las actrices Sofía Vergara y Rebel Wilson y el actor Carson Kressley; pero aseguró que ya tiene como clienta especial a Sofía Vergara quien lo consulta con frecuencia.