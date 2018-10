Twitter quitará "Momentos" en iOS y Android

A través de la cuenta de Twitter Support, se informó que a partir del 23 de octubre la herramienta para crear "Momentos" será eliminada aplicación de Twitter para iOS y Android.



La función "Momentos" fue lanzada en 2015 y habilitada en diferentes países un par de años después. Muestra una selección de historias (tweets) sobre lo que pasa en el mundo.



De acuerdo con el tweet "cuando las funciones no se usan con frecuencia, las eliminamos, así nos podemos enfocar en crear otras funciones que amarás".

Sin embargo, la eliminación de "Momentos" para la aplicación en dispositivos móviles no indica que desaparecerá por completo, sino que ahora estará disponible y únicamente para uso en computadoras de escritorio.



Y si aún no sabes cómo hacer un Momento en Twitter, desde el centro de ayuda se ha creado una guía para su uso. Puedes seguir los siguientes pasos:

Desde la pestaña momentos



1. Haz clic en "Crear Momento nuevo"

2. Selecciona un título para tu Momento

3. Añade una descripción

4. Selecciona los tweets que pertenecerán a tu Momento

5. Establece una imagen portada

6. Si aún no quieres compartir tu momento, haz clic en "Terminar más tarde"

Con esta opción tu Tweet se guardará como borrador. Posteriormente podrás acceder a él para editarlo y publicarlo.

7. Una vez listo tu momento has clic en Publicar



Desde un Tweet

1. Haz clic en el ícono de la esquina superior izquierda del tweet

2. Haz clic en Nuevo Momento, Momento o borrador de Momento. Has

3. Selecciona un título para tu Momento

4. Añade una descripción

5. Selecciona los tweets que pertenecerán a tu Momento

6. Establece una imagen portada

7. Si aún no quieres compartir tu momento, haz clic en 'Terminar más tarde'

8. Una vez listo tu momento, haz clic en Publicar



Desde la pestaña Momentos en tu perfil

1. Haz clic en Momentos > Crear Momento nuevo

Selecciona un título para tu Momento

2. Añade una descripción

3. Selecciona los tweets que pertenecerán a tu Momento

4. Establece una imagen portada

5. Si aún no quieres compartir tu momento, haz clic en "Terminar más tarde"

6. Una vez listo tu momento, haz clic en Publicar.