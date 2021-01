Twitter México suspende cuentas afines a López Obrador

Un vocero de Twitter México dijo a EL UNIVERSAL que "las cuentas fueron suspendidas por violar las reglas de spam y manipulación de la plataforma".

Ante las suspensiones, diversos usuarios en la red social calificaron de "censura" el cierre de los perfiles, además pidieron a Twitter México explicaciones del por qué fueron bajadas y exigieron a su vez que fueran devueltas.

A través de la cuenta @TwitterSeguro, la plataforma aclaró que la manipulación de la plataforma se define "como el uso de Twitter para llevar a cabo acciones masivas, de alta intensidad o engañosas que confundan a las personas o que obstaculicen su experiencia".

Explicó que lo anterior "incluye el uso de información engañosa en el perfil de la cuenta para llevar a cabo acciones de spam, obstaculización o acoso".

La misma plataforma lanza una serie de "challenges" o autentificaciones a las cuentas suspendidas para comprobar, en pocas palabras, que son personas y no robots.

Choque AMLO - Twitter. Lo anterior se da luego de que este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que el director de Política Pública de Twitter México y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolat, es simpatizante del PAN.

"En el caso de las redes sociales, el director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano al PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue asesor de un senador famosísimo del PAN… y como mi pecho no es bodega, solo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots", dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

Además, indicó que el directivo de Twitter fue director de logística en el equipo de transición del entonces presidente electo de México, Felipe Calderón, en 2006.

En respuesta, Twitter México señaló que ninguna persona de la red social es responsable, por sí sola, "de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa".

"Es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento. Y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas y procesos, no en intereses particulares", señaló la empresa.