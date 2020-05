Twitter como plataforma para la divulgación científica

La divulgación científica es una actividad necesaria; le acerca a la sociedad el conocimiento científico de manera tal que, aquellos que estén interesados en aprender - sean expertos o no - puedan informarse, de manera clara y concisa, al respecto.

La divulgación científica tiene un papel importante en la sociedad; permite eliminar mitos, informar de manera sencilla y acercar a la gente a las ciencias. En últimos años, plataformas sociales han fungido como medio para realizar esta labor.

YouTube no ha sido la única plataforma social utilizada para este propósito. En México, dos biólogos han hecho de Twitter un medio a través del cual hablan de dos grupos de seres vivos muy incomprendidos y que, a veces, pueden causar miedo o repulsión. Las cuentas @arachno_cosas y @fungi_cosas son dos perfiles dedicados a la divulgación científica; en la primera se habla sobre arácnidos y en la segunda, sobre hongos.

El Maestro en Ciencias Diego A. Barrales Alcalá, quien también es miembro de la Colección Nacional de Arácnidos, es el científico detrás de @arachno_cosas. En entrevista para EL UNIVERSAL Tech Bit, explicó que decidió crear la cuenta "por la falta de información objetiva, clara y de fácil acceso alrededor de los arácnidos que suelen ser temidos, vilipendiados e incomprendidos. También porque dentro de este grupo de organismos existe una fracción de especies que sí pueden llegar a representar un riesgo grave a la salud humana, por ello, saber cuáles son y poder identificarlos es de suma importancia".

El M. en C. Barrales se acercó a los arácnidos por la ansiedad que las arañas le causaban de pequeño, lo cual, le orilló a informarse y conocer más sobre estos animales. "En tiempos libres leía sobre ellas en la biblioteca de la escuela, después comencé a buscarlas y observar sus variedades".

Por su parte, la bióloga Sandra Castro Santiuste es una micóloga, maestra en ciencias biológicas y futura Doctora en Ciencias por la UNAM. Ella se acercó a los hongos gracias a un maestro; el gusto de él por estos seres vivos la impulsó a estudiarlos. Al respecto de su cuenta de Twitter, explicó que @fungi_cosas tiene como objetivo la divulgación científica y la idea fue inspirada por la labor de Diego A. Barrales en su cuenta de arácnidos.

"Un día de junio del año pasado, apareció en mi timeline un tuit de @Arachno_Cosas. Como bióloga me llamó mucho la atención y me gustó ver cómo les explica a quienes le comparten una foto de algún arácnido. Así que me pregunté si yo podría hacer lo mismo con hongos. Recuerdo que le escribí un par de dudas y él [Barrales], más algunos seguidores, me animaron para abrir una cuenta con un propósito similar".

Ambos científicos coinciden en que usar Twitter tiene ventajas como la rapidez y el fácil acceso a la misma, además de que les permite alcanzar a diversos sectores poblacionales. La biól. Sandra Castro también dijo que el formato de esta plataforma, escribir en 280 caracteres, "hace que la información sea más concisa y resumida, por eso expresar una idea en poco espacio puede ser más útil pues el aprendizaje se logra más fácilmente".

Al respecto de la importancia de la divulgación científica en una época donde las fake news son una situación tristemente común, el M. en C. Diego A. Barrales Alcalá mencionó que "la manipulación de la información puede tener diferentes consecuencias inmediatas, o a mediano y largo plazo, tanto en lo social como en lo biológico.

"Hace poco se difundió la noticia de la existencia de una araña capaz de matar a la persona incauta que la tocara, lo cual evidentemente es falso. Pero la fuerza con la que se transmiten este tipo de noticias logra incrustarlas en el imaginario popular y causar, en consecuencia, que a cualquier araña que vemos preferimos aplicarle "el chanclazo" en lugar de reubicarla. Esto, a la postre, puede causar mella en las poblaciones de arácnidos con las que contamos y llevándonos a la pérdida de capital natural".

Por su parte, la bióloga Sandra Castro expresó que "siempre va a ser importante hacer llegar a la población el conocimiento científico, pero ahora más que nunca se ha vuelto relevante. Desafortunadamente las fake news abundan; estamos todos tan fácilmente conectados que a veces se presta para la mala difusión y la creación de polémicas. Por eso es necesario que nosotros, los investigadores, o la gente cercana a la ciencia, pongamos al alcance de las personas el conocimiento científico veraz y comprobable de una manera sencilla y amigable. Esto ayudará a contrarrestar ideas falsas acerca de cualquier situación o problemática".

Ambos científicos consideran que uno de los retos más grandes de la divulgación científica es encontrar la manera adecuada de conectar con las personas además de lograr que la información compartida llegue de manera objetiva, sencilla y divertida a las audiencias.