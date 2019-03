Twitter alerta sobre broma que podría bloquear tu cuenta

Cambiar la fecha de nacimiento en Twitter no va a hacer que tu perfil de la red social sea verde. Ni rosa. Ni multicolor. Esta es la trampa en la que han caído varios usuarios de Twitter en los últimos días al creerse un bulo que prometía nuevos diseños en la aplicación tras cambiar la fecha de nacimiento al año 2007. Al hacerlo, han bloqueado accidentalmente su cuenta de Twitter, ya que la red social prohíbe que cualquier usuario menor de 13 años use la aplicación. La compañía ha alertado de esta broma viral y ha pedido a los usuarios que ignoren el engaño.

"Hemos observado una broma tratando de conseguir que la gente cambie su cumpleaños de Twitter en su perfil para desbloquear nuevos colores. Por favor, no intentes esto. No tenemos diferentes colores basados en los cumpleaños", ha explicado la compañía en la red social. En los últimos días han proliferado en Twitter diferentes mensajes animando a los usuarios a cambiar su fecha de nacimiento.

"¿Sabías que si pones que naciste en 2007 tu Twitter se pone de color rosa?", "los usuarios de 12 años tienen un Twitter completamente diferente" o "este maldito cambio de tu año de nacimiento a 2007 hace que tu perfil sea todo lo colorido que estábamos echando en falta" son algunas de las publicaciones más compartidas. Este último tweet ha sido retuiteado en más de 27.000 ocasiones y tiene 43.000 likes y más de 500 respuestas. Algunos usuarios incluso han compartido imágenes falsas del supuesto nuevo diseño de la red social.

Twitter no ha aclarado a este periódico cuántas personas han caído en la trampa. Las personas que han perdido el acceso a su cuenta pueden apelar el bloqueo iniciando sesión en la app y "siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla para este caso en el que se ha facilitado una fecha de cumpleaños incorrecta". También pueden rellenar un formularioque será revisado por el equipo de Twitter.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea fija la edad mínima para dar el consentimiento del uso de datos personales en los 13 años. Twitter explica en su política de privacidad que sus servicios "no fueron diseñados para menores de 13 años": "Si llega a nuestro conocimiento que un niño menor de 13 años nos ha facilitado datos personales, hacemos lo necesario para borrar dicha información y para dar de baja la cuenta del niño".

Mientras que algunos usuarios se han tomado la broma con humor, otros han expresado su consternación o incluso se han abierto una cuenta nueva de Twitter y han suplicado a la compañía el desbloqueo de su cuenta. "Soy tan tonta que cambié mi año de nacimiento a 2007 en mi viejo Twitter pensando que algo guay iba a suceder, pero terminé siendo restringido por edad, me parto de la risa", comentaba una usuaria de la red social. Algunos internautas se jactan de haber engañado a otras personas y comparten pantallazos de conversaciones en las que sus amigos cuentan que han caído en la broma. "Fui y le dije a mi novia que cambiar su año de nacimiento a 2007 en Twitter desbloquearía un tema de colores guays en la aplicación, oops", publica un usuario junto a varios emoticonos de risa y una imagen en la que se ve cómo a la chica le han bloqueado la cuenta por ser menor de 13 años.

No es la primera vez que la fecha de nacimiento introducida en Twitter causa el bloqueo de cuentas de usuarios. En mayo de 2018, con la entrada en vigor del RGPD, la compañía suspendió cuentas de quienes se habían registrado cuando eran menores de 13 años sin tener en cuenta que ya eran mayores de edad. "Legalmente, no podemos mantener contenidos en la plataforma que fueron publicados cuando el usuario era menor de 13 años y en este momento no podemos diferenciar los tuits creados antes y después de esa edad", precisaron entonces. La solución que la compañía ofreció a los afectados fue que crearan una nueva cuenta o, en algunos casos, les dieron la opción de entregar algunos documentos para analizarlos y valorar si les volvían a habilitar la cuenta.