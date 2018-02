Tuvo PRI gobernadores vergonzosos: Enrique De la Madrid

Cd. de México.- Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo, reconoció que el PRI ha tenido gobernadores vergonzosos.

Luego de participar en el cierre de precampaña del aspirante presidencial del tricolor, José Antonio Meade, el funcionario consideró que es necesario deslindar al abanderado de los escándalos de corrupción.



"Hay que reconocer, en el PRI ha habido desviaciones. Ha habido Gobernadores que son vergonzosos, que son verdaderamente un motivo de vergüenza, no solamente para los priistas sino para los mexicanos", dijo.



"Eso hay que decirlo con toda claridad. El doctor Meade no está en esas, es un hombre honorable, hay que decirlo con toda claridad".



El ex aspirante presidencial reconoció que Meade ha enfrentado dificultades en el arranque del proceso electoral.



De la Madrid los atribuyó, en parte, al hecho de que el ex Secretario de Hacienda sea postulado por el PRI, que hoy está en el Gobierno.



"Es un arranque que creo que obviamente es complicado cuando es el candidato del Gobierno en turno, eso lo hace más difícil", señaló.



El funcionario se pronunció a favor de instrumentar una estrategia que hable claro a los ciudadanos sobre los temas que le molestan e inconforman.