'Tuvo Covid mi hijo Jesús Ernesto y no nos contagió'

"Un dato: se contagió mi hijo Jesús Ernesto hace poco y estuvimos conviviendo, no sabía porque a los adolescentes no les pega fuerte. Ni yo, ni su mamá (nos contagiamos) y los dos nos vacunanos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba, no le gusta mucho a Beatriz que yo haya dicho esto; pero bueno, que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que aún no definen la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y que la prioridad es terminar de vacunar a los más jóvenes.