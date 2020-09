Tuvieron sus quereres

Shakira y Alejandro Sanz grabaron juntos en 2005 la canción "La tortura", incluida en el sexto álbum de la colombiana, "Fijación oral Vol. 1", desde ese entonces, hay una gran amistad entre ellos.

En el video de la canción ambos demostraron tener una gran "química", lo que provocó que surgieran una serie de especulaciones sobre un posible romance entre el español, quien acababa de terminar su relación con Jaydy Michel, y la colombiana, quien en ese momento mantenía un noviazgo con Antonio de la Rúa.

Ahora, una serie de videos revelarían un posible romance, o por lo menos una gran atracción, que va más allá de una simple amistad entre los artistas, pues en los clips se puede ver el coqueteo de manera natural entre ellos.

En ellos, Sanz graba en repetidas ocasiones a Shakira, quien responde a sus preguntas de una manera coqueta y hasta un poco tímida.

El primer clip es una conversación en la que hablan sobre una canción que Shakira le habría escrito a Antonio de la Rúa, quien fue su representante y pareja del 2000 al 2010.

"Me ha encantado la canción que le has escrito a Antonio", se escucha decir a Sanz, "¿Te gustó?", le contesta Shakira. "Mucho. Nunca me han escrito una canción así", aseguró él.

Pero la conversación no terminó ahí: "Pues oye, qué te parece si nos escribimos esas canciones", le pregunta Sanz. "Claro, así no nos morimos sin que nadie nos haya escrito una canción", dice la barranquillera.