Turún- turún... El show de la Pantera Rosa cumple 50 años

CIUDAD DE MÉXICO.

Suena la melodía de La Pantera Rosa y de inmediato la imagen del dibujo animado llega a la mente. La pieza compuesta por Henry Mancini a ritmo de jazz es de esos temas que se han quedado a través de la historia y que ya resulta difícil separar del personaje.El dibujo animado fue creado originalmente para aparecer sólo en los créditos de la película homónima de 1963 —cuyo nombre hacía referencia a una piedra preciosa en la que se veía la silueta de una pantera— pero gustó tanto que se ha hecho más de una serie con el colorido felino como protagonista; una de ellas, "The pink panther show" (El show de la Pantera Rosa), estrenada, el 6 de septiembre de 1969.

En el marco de su 50 aniversario además de recordarla a través de los episodios en los que se le veía peleando con el personaje bajito de color blanco llamado Loui, y presentando otras historias derivadas como "La hormiga y el oso hormiguero" o "El inspector" una pieza clave es su melodía.

"Es la magia del compositor, no es fácil crear un tema que se quede, que sea reconocido, los que lo hacen son los grandes como John Williams y Henry Mancini", dice en entrevista la compositora Camilla Uboldi, docente de la Facultad de Música de la UNAM.

"The pink panther theme" fue una de las piezas que Mancini compuso para la película del 63 que en conjunto ganó un Oscar a la mejor banda sonora original. Como sencillo llegó al top 10 del Billboard adult contemporary, además de ganar tres Grammy solista de saxo tenor.



Temas entrañablesPero esta magia que envuelve a la música y sus personajes no sólo sucede con La Pantera Rosa, ya sea en televisión o cine, títulos tan dispares como Batman, "Up", "Star Wars" o "Los Simpson", tienen en común más de lo que parece al contar con temas musicales que hablan por sí mismos y que inmediatamente nos remiten a sus protagonistas.

Uboldi explica que la música puede componerse siguiendo diferentes líneas. Por ejemplo en el caso de la cinta de Disney Pixar, "Up", se trata prácticamente de un solo tema que se va transformando de acuerdo con las escenas. En el caso de la saga creada por George Lucas, "Star Wars", hay uno para cada personaje y a través de variaciones continuas se construye toda la banda sonora.

"Muchas veces no estamos concentrados a escuchar pero claramente se queda grabado en el subconsciente y cuando vemos un personaje lo asociamos al tema", dice.

Uboldi comenta que la música ayuda a contar aquello que no puede ser puesto en palabras o imágenes, por ejemplo lo que pasa en la mente de los personajes.

"Nos explica lo que el personaje está sintiendo en ese momento", explica. En esta sinergia entre lo visual y la música la experta considera que personajes como el compositor Miklós Rosza marcó un antes y un después en la forma de hacer música para cine. El músico llegó a recibir tres premios Oscar por la música de las películas "Spellbound" (1945), "Doble vida" (1947) y "Ben-Hur" (1959). Uboldi considera que se ha convertido en pieza clave de la historia.

"Marcó un cambio en los años 40; yo creo que desde ahí empezó a formarse una conciencia de que la música podía ir más allá. Desde esta fecha empezaron a darse cuenta de que la música tenía un significado psicológico muy profundo", indica.

Mirando más atrás en el tiempo, hay autores clásicos como Wilhelm Richard Wagner —quien recurría a pequeñas melodías (leitmotiv) que asignaba a símbolos y sentimientos, técnica que después retomarían compositores como John Williams— o Serguéi Prokófiev —creador de la ópera "Pedro y el lobo" en la que cada instrumento simbolizaba algún personaje ya sea humano o animal— cuyas composiciones, aunque fueron para ópera o teatro, marcaron una pauta.



Más allá del sonido

Si bien están esas piezas que es imposible no tararear y recordar alguna de nuestras escenas favoritas también hay otra música que en el cine está de fondo y que, de acuerdo con la experta, está ahí para que la percibamos inconscientemente.

"Parece como un insulto pero la música mientras menos la escuchas mejor es. Su función es llevarte en la historia, no sacarte de ella si te distrae no está haciendo buena función de música para cine", comenta.