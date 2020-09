Turnará Senado a Corte solicitud de consulta

CIUDAD DE MÉXICO

Julio Scherer, Consejero Jurídico de Palacio Nacional, se presentó en el Senado para entregar la solicitud, la cual fue recibida por el titular de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, quien a su vez la puso en manos del presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar. Monreal explicó que la Corte dispondrá de 20 días hábiles para analizar la petición del Mandatario federal. "Hoy mismo habremos de turnarlo a la Corte, que tendrá 20 días para deliberar sobre la constitucionalidad o no de la pregunta", señaló.

La Suprema Corte deberá determinar la constitucionalidad y procedencia de la consulta. La bancada mayoritaria en la Cámara alta había reunido una decena de preguntas para seleccionar una, pero el grupo se hizo a un lado para dar entrada a la petición presidencial. "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?", dice el cuestionamiento incluido en la solicitud. Corte se juega un papel histórico.- Monreal Con el envío de la solicitud de consulta popular sobre los ex Presidentes, Andrés Manuel López Obrador ha roto un tabú y la Suprema Corte se juega un papel histórico, afirmó el senador Ricardo Monreal. "Es la primera vez que un Presidente de la República ejerce una facultad que le consagra la Constitución, de consulta popular.

Es el primer caso en donde un Presidente la solicita en funciones. Hoy es una etapa distinta del México moderno y creo que el Presidente ha roto un tabú al presentar él la solicitud", ponderó el morenista. Luego de recibir la solicitud formal de consulta de manos del Consejero Jurídico de la Presidencia, el coordinador de la bancada de Morena estimó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación " se juega también un papel histórico en atenderlo, en estudiarlo y en resolverlo conforme a la ley". Por lo pronto, el zacatecano aseguró que no hay algún Plan B en caso de que la Corte rechace la solicitud del Ejecutivo. "Lo que se está haciendo es visibilizar la probable corrupción y la probable impunidad de muchos o de algunos ex Gobernantes y ex funcionarios", agregó.