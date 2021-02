Turco entabla amistad de 37 años con un cisne

Mirzan y un grupo de amigos estaban tomando un atajo en su auto cuando notaron al cisne, con un ala rota, en un campo vacío. Mirzan inmediatamente tomó al cisne para protegerla de los depredadores y la mantuvo en el auto hasta esa tarde, cuando pudo llevarse el cisne a su casa.

Desde entonces, Garip ha vivido en la granja del hombre en la región de Karaagac, en la frontera con Grecia.

Garip sigue a Mirzan cada vez que ella está fuera de su corral, acompañándolo cuando él está haciendo sus quehaceres en la granja o en sus paseos nocturnos.

"Como amo a los animales, me dije a mí mismo que debería llevarla a casa en lugar de dejarla como presa de los zorros", dijo Mirzan a The Associated Press, relatando el día en que acogió a Garip. "Nos acostumbramos el uno al otro. Nunca nos separamos ".

Mirzan nombró al cisne "Garip", que se traduce como "extraño", pero también se usa para describir a aquellos que tienen mala suerte.

Después de que el ala rota de Garip sanó, el cisne se quedó con Mirzan y también se hizo amigo de los perros y gatos de la zona.

Garip pasa la mayor parte de su tiempo fuera de su corral y nunca ha intentado huir de la granja de Mirzan.

Mirzan, viudo sin hijos, de 63 años, dice que Garip le ha sido leal y decidió quedarse a su lado. Mirzan considera que el cisne es su hijo.

Vivir con Mirzan obviamente ha sido beneficioso para Garip. Según Swan Sanctuary, con sede en el Reino Unido, la esperanza de vida media de un cisne en estado salvaje es de 12 años. Dice que, en entornos protegidos, pueden vivir hasta 30 años.