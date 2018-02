Tunden Xolos 4-1 a los Pumas

Tijuana, México.- Los auriazules fueron víctimas de sus propios errores y no pudieron volver a la senda de la victoria, luego de caer 4-1 ante Xolos, que supo cómo aprovechar tantas chances que los felinos regalaron, en lo que fue el peor juego de la temporada para los del Pedregal.



No fueron uno ni dos, los pupilos de David Patiño regalaron con múltiples yerros el encuentro que se les había acomodado desde el primer minuto de juego.



Con segundos en el reloj, Matías Alustiza puso un gran servicio para la llegada de Nicolás Castillo, quien con la testa hizo el 1-0 al minuto uno y de paso cortó una racha de cinco encuentros sin gol, en la semana en la que estuvo en el ojo del huracán por mofarse del arbitraje.



Pero Pumas volvió a lucir como aquél sotanero del Apertura 2017 y ocho minutos más tarde, Alejandro Arribas retrasó el balón con la cabeza, pero de forma endeble para la llegada de Mateus Goncalves, quien se anticipó a una tibia salida de Alfredo Saldívar para igualar los cartones.



Al yerro de Arribas, quien por segundo encuentro consecutivo "asiste" a un rival, se le unió uno de Alustiza, quien de taco regresó el balón pero le cayó al ariete Juan Lucero, que dejó mano a mano a Goncalves para el 2-0 al 43'.



La tumba estaba cavada y ni el ingreso de Erick Torres compuso el camino universitario, que no tuvo ni una opción clara en el marco rival, y sí encajó otra diana desde los 11 pasos cortesía de Lucero al 51'.



Ocho minutos después, David Cabrera vio la roja, y por si fuera poco, con el equipo al frente Arribas volvió a perder el balón, que Goncalves arrastró hasta ceder a Víctor Malcorra que selló la goleada al 93'.



Los felinos se mantuvieron en los primeros puestos con 14 unidades, mientras que Xolos se metió a puestos de Liguilla con 12 puntos.