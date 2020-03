Tunden en redes al edil capitalino

Cd. Victoria, Tam.- El alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, encabezó este fin de semana un recorrido por las principales calles de la localidad acompañado por autoridades del área de Seguridad Pública para alertar a la población sobre los riesgos del coronavirus, sin embargo, dicha acción antes que ser bien recibida tuvo una reacción negativa por parte de la población.

"Todas las autoridades coordinadas del Estado, Federal, del Municipio, estamos trabajando intenso, necesitamos que la gente participe con nosotros, que tome la decisión de cuidarse en casa, que tome la decisión de llevar las medidas a cabo", dijo el munícipe victorense. "Necesitamos prevenir y que esto no nos agarre de impacto, que no saturemos los hospitales, que no saturemos las instituciones de salud".

Lo más cuestionado a través de las redes sociales fue el uso de recursos públicos, vehículos y personal para dicha movilización: 40 funcionarios, oficiales y elementos, y 17 vehículos y motocicletas de dependencias como la Dirección de Tránsito y Vialidad, Policía Estatal, Protección Civil, Policía Federal y Guardia Nacional.

El operativo partió desde el área posterior de la Unidad Deportiva ´Adolfo Ruiz Cortines´ con calle 16 (avenida Norberto Treviño Zapata) rodeando la unidad deportiva, baja por la avenida Alberto Carrera Torres hasta Cristóbal Colón (calle 9), dobla en calle Juárez y rodea el mercado Argüelles en la zona centro.

Posteriormente la caravana se dirigió a diferentes colonias ubicadas en colonias de la periferia de la capital del estado.

"La soberbia, prepotencia, el engaño, paseándose, hoy por la sufrida capital del del estado de Tamaulipas, mientras que los ciudadanos muestran indiferencia al falso saludo todo tiene un precio", dijo el coordinador regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Guillermo Gutiérrez Riestra, a través de su cuenta personal de Facebook.