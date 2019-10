Tunden a titular de Ssa y le regalan mosquito

Ciudad de México.

Diputados de Oposición se lanzaron contra el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, durante su comparecencia.

En sus intervenciones, cuestionaron la reducción de presupuesto que ha afectado a enfermos, entre ellos niños, le pidieron su renuncia y hasta le regalaron un mosquito para recordarle el combate al dengue.

Abril Alcalá Padilla, del PRD, acusó que se está escatimando con la vida de los mexicanos con plan de austeridad.

"Me suena a austericidio", le dijo a Alcocer.

"Aquí no vamos a aceptar que diga que no tiene datos porque no es economista".

Asimismo, reprochó el desabasto de medicamentos para combatir el cáncer y la aplicación intermitente del tamiz.

La legisladora denunció cifras alarmantes respecto al dengue.

"Usted apenas le dedicó 15 segundos en su mensaje inicial", reclamó.

Señaló que la compra de insecticidas apenas se realizó en agosto.

"Tres meses después de que inició la época crítica de lluvias", dijo.

La perredista acusó cifras maquilladas respecto a las muertes por dengue y le pidió su ayuda para que su mensaje llegue hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si las decisiones se las están imponiendo desde arriba, échenos la mano".