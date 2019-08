Tunde ´El Piojo´ a Ménez

Miguel Herrera le volvió a poner la cruz a Jérémy Ménez.

Dando más detalles y siendo específico, el DT del América señaló por qué no considera al francés para jugar, pese a tener a una larga lista de lesionados.

"No quiero un jugador de una semana, de un partido; quiero un jugador que se mate como sus compañeros en el entrenamiento, que levante la mano cuando lo necesiten sus compañeros, si no hace eso, podrá ser Maradona, Pelé o Messi, si no quiere, no lo usaré, y no estoy peleado con él (Ménez).

"Nos saludamos, pero al momento de los entrenamientos no tiene la intensidad que los compañeros le exigen, prefiero meter a un joven que no tiene ni el cinco por ciento la calidad de Jérémy, pero que tiene 200 mil por ciento de la actitud que Jérémy no tiene; no pasa por un pleito, tengo muy buena relación, pero si no tiene la actitud que necesito, por más que tenga la calidad, no lo voy a usar", dijo Herrera.