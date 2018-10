Tumban contrato a Almaraz. Cancela Xico a proveedor relacionado con Geño y Yarrington

Cd. Victoria, Tam.- El alcalde Xicoténcatl González Uresti canceló el contrato con el proveedor de medicamentos Farmacéutica Blacksal, el cual era de un mínimo de 5 millones 200 mil pesos y máximo de 13 millones, pero que finalmente ascendió a la cantidad de 18 millones de pesos.

La licitación fue adjudicada en enero de este año, durante el gobierno municipal del priísta Óscar Almaraz Smer.

La empresa se encuentra vinculada con Hisa Farmacéutica, supuestamente propiedad de Luis Alejandro Higuera de la Garza y Vicente Raymundo Salazar Pérez, sin embargo esta sería propiedad real del empresario Farough Fatemi Corcuera, ligado con los exgobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.

Ante la cancelación, el Ayuntamiento inscribirá a sus mil 180 trabajadores sindicalizados, y los más de mil 220 de confianza al Seguro Popular, al encontrar irregularidades en los servicios de salud proporcionados a través del DIF Victoria y el proveedor de medicamentos Farmacéutica Blacksal, confirmó el alcalde González Uresti, tras continuar con el análisis de la administración municipal.

"Definitivamente tendremos qué cambiar... mejorar el servicio... habrá nuevo proveedor y tendremos qué mejorar precios, mejorar eficiencia en el surtido, tenemos que mejorar todo", dijo el alcalde.

Además de la inscripción de los alrededor de 2 mil 400 empleados el Ayuntamiento prestará un servicio de Salud para las familias de los trabajadores, para lo cual tendrá que lanzarse una nueva licitación para la prestación de ese servicio.

"No es adecuado el lugar, no son adecuadas las instalaciones, no es lo que debe de ocurrir... y vamos a tener que revisar dónde vamos a instalar la atención médica con todos los lineamientos y licencias correctas al respecto", señaló el alcalde panista que recibió el domingo las llaves del Municipio de Victoria de parte de su antecesor priísta, Óscar de Jesús Almaraz Smer.

Óscar Almaraz Smer.

Farough Fatemi Corcuera.