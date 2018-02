"Tumba" INE a dos independientes al Senado

Cd. de México.- El Instituto Nacional Electoral "bajó" a dos aspirantes independientes al Senado que cumplieron el requisito de las firmas y dispersión geográfica, pero no libraron la revisión para verificar la autenticidad de los apoyos ciudadanos.



Con esta resolución de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, sólo siete aspirantes al Senado, de los 55 participaron en la recolección de firmas, podrán registrarse como candidatos, aunque todavía falta que cumplan con las obligaciones en materia de fiscalización.



Durante la sesión de la Comisión, se explicó que nueve aspirantes cumplieron preliminarmente con el número de apoyos requeridos y la dispersión geográfica exigida para pasar a la fase definitiva de revisión final.



"Como en procesos de aspirantes a candidaturas independientes a una diputación federal esta autoridad determinó en principio llevar a cabo una revisión aleatoria de los apoyos cuya situación registral preliminar fuesen encontrados en Lista Nominal", señala el dictamen.



"Se determinó realizar una revision total de los registros de quienes se advirtieron inconsistencias de los apoyos ciudadanos entregados a la autoridad electoral, superiores al 10 por ciento de los apoyos preliminarmente calificados en la Lista".



El INE realizó una verificación final de 62 mil 91 apoyos registrados por los aspirantes Jorge Arturo Gómez González, de Aguascalientes; Soledad Romero, de Guerrero; y Raymundo Vázquez, de Tlaxcala.



Dos de estos tres aspirantes, cuyos nombres no se mencionaron en la sesión, no cumplieron con los requisitos mínimos producto de la verificación final, por lo que no podrán presentar su solicitud de registro.



Como se identificaron conductas que podrían constituir infracciones a la ley o incluso constitutivas de algún delito, el INE dará vista a la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral, así como a la Fepade.



La consejera Adriana Favela, ventiló que una de las irregularidades detectadas en la revisión de los apoyos fue la utilización de "plantillas" que simulan credenciales expedidas por el INE, a las que se les colocan datos reales.