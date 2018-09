´Tuca´, más preocupado por Toronto

El brasileño Ricardo Ferretti dejó en claro que está enfocado en el partido de la Campeones Cup de este miércoles ante Toronto FC, que en conocer si existen pláticas de la FMF con los Tigres de la UANL para que se convierta en el nuevo técnico de la Selección Mexicana de Futbol.

"No sé si lo hacen o no, mi directiva no me ha dicho nada, yo estoy en otra onda, mentalizado en Toronto", dijo el estratega. "Tuca" reiteró que solo piensa en cumplir su contrato.