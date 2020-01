"Tuca" pide a Salcedo arreglar problemas con la afición en la cancha

El entrenador de Tigres de la UANL, Ricardo Ferretti, dijo hoy que si el defensa Carlos Salcedo tiene problemas con la afición, debería resolverlos en la cancha, durante los entrenamientos y partidos.

El zaguero fue ruidosamente abucheado en el encuentro de vuelta de cuartos de final del Torneo Apertura 2019 que Tigres tuvo en la cancha del Estadio Azteca ante América, el cual ganó por 4-2 y con ello consumó la eliminación de los universitarios.

"No sé qué mala relación tenga con ustedes o la afición, no lo sé. Yo creo que cada quien tiene el derecho de manejar su vida personal como le plazca. Si hoy en día no tienes cuidado con esas posibilidades de comunicación que hay, yo prefiero no meterme", dijo el estratega.

Durante la conferencia de prensa se ventiló el tema de Salcedo porque lleva días sin presentarse a entrenar, supuestamente por estar enfermo de influenza, pero otros dicen que se debe a que ya no quiere estar en Tigres porque la afición lo sigue con críticas a través de las redes sociales.

Ricardo Ferretti señaló que el futbolista no es un niño al cual deba llevar de la mano a resolver sus problemas y le aconsejó que la mejor forma de aclararlos es en la cancha.

En otro orden, se refirió a lo mucho que ya se ha dicho en cuanto a la diferencia del nivel futbolístico que existe entre la Liga MX del futbol mexicano y la llamada Liga de Campeones de la Concacaf, donde el 19 de febrero hará su debut en la ronda de octavos de final ante el salvadoreño Alianza.

"Hay niveles de competencia y no quiero menospreciar a ninguna, pero estoy de acuerdo con mis aficionados de que es más importante, en cierto grado, el campeonato mexicano, pero vamos a buscar el máximo en los dos (torneos)", concluyó.