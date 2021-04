´Tuca´ Ferretti: Mi contrato en Tigres está apalabrado

El estratega felino señaló que aún no ha firmado y está confiado en que pueda suceder en cualquier momento, pues es un tema que ya tiene seguro con su directiva.

"Me siento muy tranquilo con lo de mi contrato, yo creo que ustedes están más preocupados que yo. No se preocupen, tranquilos. Mi contrato está apalabrado, soy una persona antigua y me han enseñado que la palabra es más importante que la firma", sentenció el "Tuca".