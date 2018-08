"Tuca" Ferreti ya prepara su lista de jugadores

NOTICIAS RELACIONADAS Oficial: Tuca Ferretti dirigirá a la selección mexicana de forma interina

Al terminar el entrenamiento en La Cueva de Zuazua, Ferretti habló sobre su nueva tarea con el Tricolor.



"Hay que seguir trabajando. El miércoles en Tapachula, el sábado Atlas y el domingo tengo que presentarme allá. Ahorita tengo que checar la lista de los jugadores, ya estuve viendo las listas anteriores y vamos a buscar con Yon, (De Luisa) 'Memo' (Cantú) y (Gerardo) Torrado, ver el corto plazo de las fechas FIFA que me toca este año.



"Espero encuentren lo más rápido posible al que va a llevar el proceso del Mundial del 2022 y obviamente por ahora la lista va dirigida a jugadores para este proceso. Creo es razonable pensar en jugadores para el 2022 y hasta 2026 y es gente joven, sin olvidar a los más grandes", dijo el "Tuca".



Sobre la posible insistencia de la FMF de convencerlo para tomar al combinado nacional hasta Qatar, Ferretti dijo que hay otros entrenadores mejores que él y que tiene fe en que para enero lo encuentren.



"Ahí está Pep (Guardiola), el de Alemania, ¿qué se yo?, ¿cuántos entrenadores no hay mejores que yo en el mundo?, tienen que escoger uno mejor que yo.



"Ya están buscando, de hecho uno ya me habló. Tengo mucha confianza de que para enero ya tengan al entrenador", señaló.