"Tuca" Ferreti, o se renueva, o se va

Ricardo Ferretti es el técnico que más tiempo tiene al frente de un equipo, este es Tigres. Y nadie sabe hasta cuándo dejará el cargo de director técnico, a pesar de que ha dicho en algunas ocasiones que el fin se acerca.. O quizá no.

Pero el ingeniero Alejandro Rodríguez, presidente de los Tigres fue muy enfático, si el "Tuca" desea seguir, tiene que renovarse, aceptar la tecnología que acompoaña al futbol de ahora, y si no... "Si Tuca sigue teniendo ilusión de ganar campeonatos, refrescando su cuerpo técnico, ideas, aceptando las nuevas tecnologías, lo que se puede aplicar al futbol, seguirá estando vigente en Tigres", dijo en el programa "La Hora de Willy" en Monterrey.

Pero... "Si ya no acepta las nuevas tecnologías, sí ya no acepta las situaciones como son, si no vemos la realidad como un todo, tenemos que empezar a mediar pare ver si llegamos a un término que sea bueno para todas las partes.

"No hay caprichos ni terquedades ni nada de ese sentido". Sea una cosa u otra, el ingeniero aceptó que ya está buscando técnicos para sustituir a Ferretti, y estos pueden venir de Europa. "Tengo una desviación profesional, fui director general de una empresa que debía renovarse, y por eso estamos en constante búsqueda". Se habla que hasta tocaron base con el actual técnico del París Saint Germain, Thomas Tuchel.

Finalmente refrendó que Leo Fernández no fue una imposición, y si no ha jugado es por su falta de forma física, y sobre Carlos Salcedo y sus indisciplinas sólo dijo: "La vida es muy corta, ojalá que pronto le caiga el veinte".