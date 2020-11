Trunca Pemex política de almacenamiento

CIUDAD DE MÉXICO

La petrolera, que es la que cuenta con la mayor parte de la infraestructura de almacenamiento en el País, dejó de entregar los tickets a los comercializadores, un instrumento indispensable para poder comprobar el cumplimiento de la política que exige un mínimo de inventario de combustibles (5 días), explicaron. La política buscaba garantizar la seguridad energética del País mediante el almacenamiento estratégico de combustibles.

"Se decide mantener la política con metas muy bajas que permitían que Pemex las cumpliera, con una expectativa de que pudiera resultarle a Pemex atractiva la venta de tickets. "Luego viene la pandemia y hay una recapitulación y no hay dónde guardar tanto producto, ahí se empiezan a cerrar el otorgamiento de permisos a privados, y Pemex notifica que no va a dar tickets", dijo Rosanety Barrios, especialista del sector. Ante la negativa de Pemex, los regulados serían los más afectados pues podría incurrir en sanciones al no cumplir con su obligación, añadió. "El riesgo es que haya permisionarios sancionados a la luz de una política que no sirve pero que está vigente, lo que sería un elemento más para impedir la competencia directa por parte de la IP con el Estado".

Santiago Arroyo, experto en petrolíferos, añadió que éste será un periodo de prueba en donde la obligación se mantendrá y probablemente será un mecanismo para frenar los permisos de importación de combustibles. "La intención es retirar los permisos que no funcionan, con este elemento existen ciertos motivos para empezar a quitar permisos", añadió.