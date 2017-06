Trump critica a Amazon por no pagar “impuestos de internet”

WASHINGTON — El presidente Donald Trump atacó el miércoles al periódico The Washington Post y a Amazon, al afirmar en Twitter que la gran tienda online no pagaba “impuestos de internet”.

Trump tuiteó: "The #AmazonWashingtonPost, a veces llamado el guardián de Amazon por no pagar impuestos de internet (como debería) es NOTICIAS FALSAS!”.

No estaba claro qué quería decir Trump con “impuestos de internet”. La Casa Blanca se negó a responder preguntas sobre la declaración del presidente.

Amazon.com recauda impuestos sobre las ventas en los 45 estados y el Distrito de Columbia, según su página de internet. Los gobiernos estatales han tratado de recaudar los impuestos sobre las ventas que no cobran las tiendas al detalle, aunque tienen problemas con un fallo de la Corte Suprema de 1992, de que el minorista debe tener presencia física en el estado para que pueda obligársele a cobrar el impuesto sobre las ventas.

Amazon no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones. La vocera del Washington Post, Shani George, se negó a hacer declaraciones.

El director general de Amazon, Jeff Bezos, compró el Washington Post en 2013. Fue una adquisición individual, no de Amazon.com Inc.

Bezos fue uno de los directivos de empresas tecnológicas que asistieron a una conferencia reciente en la Casa Blanca sobre la modernización del gobierno.

Trump ha atacado a Bezos y Amazon a través de Twitter en ocasiones anteriores.

En 2015, escribió que Bezos compró el Post “con fines de mantener bajos los impuestos en su empresa sin fines de lucro, @amazon”. Añadió que “si @amazon alguna vez tuviera que pagar los impuestos justos, sus acciones caerían y se arrugaría como una bolsa de papel. La trampa de @washington post lo salva!”.

Rompiendo con una vieja tradición presidencial, Trump se ha negado hasta el presente a dar a conocer sus declaraciones de impuestos.