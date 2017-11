Trump afirma no recordar claramente reunión con Papadopoulos

"No recuerdo mucho sobre la reunión (..) fue una reunión muy poco importante, que ocurrió hace mucho tiempo, no recuerdo mucho de ella", señaló el Mandatario a los cuestionamientos de los medios antes de salir de Washington rumbo a su gira por Asia.



Ante la interrogante de la prensa sobre la posible destitución del Fiscal General, Jeff Sessions, por su decisión de nombrar a Robert Mueller como jefe de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, Trump negó saber qué hacer, al afirmar no estar involucrado en el Departamento de Justicia.



Lo contactos con Rusia del ex asesor de campaña del Presidente y la reunión en marzo detallados en la investigación sobre el tema revelan la cooperación del acusado con el Robert Mueller.



Según un documento sobre los cargos, Papadopoulos asistió a una reunión supuestamente de seguridad nacional en Washington con el entonces candidato y otros asesores de política exterior el 31 de marzo de 2016.



El documento señala que cuando el ex asesor se presentó al grupo mencionó tener conexiones que podrían ayudar a la campaña a organizar una reunión entre Donald Trump y el Presidente ruso, Vladimir Putin.



Reportes de The New York Times señalan que el entonces candidato escuchó con interés los detalles, mientras que Sessions se opuso a la idea.



El ahora Fiscal General, el cual como senador republicano fungió como asesor principal de política exterior de la campaña Trump, declaró en enero que no tenía conocimiento de ningún contacto de campaña con Rusia.