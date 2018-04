Trump urge al Congreso aprobar leyes de seguridad fronteriza

"México tiene el poder absoluto de no permitir que estas grandes "caravanas" de personas entren a su país. Deben detenerlos en su frontera norte, lo que pueden hacer porque sus leyes fronterizas funcionan," (sic).



"No les permitan pasar a nuestro país, que no tiene leyes fronterizas efectivas...", señaló.



Asimismo, aseguró que si el Congreso de EU no aprueba dicha la legislación, deberá utilizar la 'Opción Nuclear' para detener la entrada masiva de drogas y personas, lo que permitiría que la mayoría de la Cámara alta, en este caso, los republicanos, aprueben sin necesidad del voto demócrata alguna ley o recurso.



"Los Agentes de la Patrulla Fronteriza (y del ICE) son EXCELENTES, pero las débiles leyes demócratas no les permiten hacer su trabajo. Actúa ahora Congreso, ¡nuestro país está siendo robado!.

También, arremetió contra el partido opositor, culpándolo de no lograr un acuerdo sobre el DACA, y reiteró su deseo de construir el muro con México.



"El DACA está muerto porque a los demócratas no les importó ni actuaron, y ahora todos quieren subirse al tren del DACA ... Ya no funciona. Debemos construir el muro y proteger nuestras fronteras con la legislación fronteriza adecuada", aseveró.



Ayer, el Mandatario estadounidense amenazó con acabar con el TLC, el cual se encuentra en proceso de renegociación.



"México está haciendo muy poco, si no es que nada, para evitar que la gente llegue a México a través de su frontera sur y, luego, a Estados Unidos. Se ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Tienen que acabar con la gran droga y el flujo de gente o voy a acabar con el TLC. ¡Necesitamos un muro!", señaló en Twitter.



El republicano, además, consideró que una política conocida como "catch and release" (atrapar y liberar) dificulta el trabajo de la Patrulla Fronteriza.