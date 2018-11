Trump se mantendrá alejado de la luz pública durante elecciones

NOTICIAS RELACIONADAS Comienzan a emitir su voto en Florida

Estados Unidos celebra las primeras elecciones de la era Trump

Comienzan elecciones de medio término en Estados Unidos

Washington DC, Estados Unidos.

A excepción de algunos mensajes en respaldo candidatos republicanos, la cuenta de Twitter del Mandatario se mantuvo inusualmente callada las primeras horas de la jornada electoral.



Después de intensos mítines políticos en Ohio, Indiana y Missouri hasta muy tarde por la noche del lunes, el republicano regresó a la residencia oficial la madrugada del martes.



Según funcionarios cercanos al Presidente, se tiene previsto que éste no salga de la Casa Blanca.



El republicano y su esposa Melania Trump votaron en Nueva York semanas antes ya que actualmente residen en otro estado, según informó la residencia oficial.



Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa, aseguró que el Mandatario pasará el día haciendo llamadas telefónicas, monitoreando las novedades en las elecciones legislativas y reuniéndose con sus asesores políticos.



Por la tarde, el republicano se espera que esté al pendiente de los resultados electorales por televisión junto con familiares y amigos.



Antes de las elecciones, Trump ofreció una entrevista a Sinclair Broadcasting afirmando que se arrepentía un poco de su amarga retórica.



"Me gustaría tener un tono más suave. Siento que hasta cierto punto no tengo opción, pero quizás sí la tengo", indicó.