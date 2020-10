Trump se burló de Biden en el debate por usar mascarilla "todo el tiempo"

El pasado martes, durante su primer debate con Joe Biden, el candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump se burló de su contrincante por usar una mascarilla "todo el tiempo" por la pandemia del Covid-19.

Hace unos minutos, Trump anunció que él y su esposa Melania Trump padecían el nuevo coronavirus.

"Esta noche, la primera dama y yo hemos dado positivo por Covi-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Juntos lo superaremos!", dijo Trump en Twitter.

Durante el debate, Donald Trump, criticó a su rival demócrata, Joe Biden, por usar mascarilla para protegerse del Covid-19 todo el tiempo.

"Tengo mascarilla, tengo una aquí mismo, pero no la uso como él, que cada vez que lo ves tiene una mascarilla. Puede estar hablando, a 200 pies (unos 60 metros) de distancia y lleva la mascarilla más grande que hayas podido ver", aseguró Trump.

Biden, por su parte, defendió que las mascarillas "hacen una gran diferencia".

"Él (Trump) ha sido totalmente irresponsable en la forma en la que ha manejado el distanciamiento social y la gente con mascarillas, básicamente animándoles a no hacerlo. De acuerdo entonces. Es un tonto", sostuvo el exvicepresidente.

Dirigiéndose entonces a los espectadores, después de que Trump prometiera una vacuna contra el coronavirus en "semanas", Biden dijo: "¿Creen por un momento lo que les está diciendo, a la luz de todas las mentiras que les ha dicho relacionadas con la Covid-19?".

Además, Biden aseguró que la gente morirá si Trump "no actúa de forma inteligente".

"Nunca uses la palabra 'inteligente' conmigo. Nunca uses esa palabra. Porque, ¿sabes qué? No hay nada inteligente en ti, Joe. En cuarenta y siete años (en cargos públicos) no has hecho nada", le respondió Trump, al acusar a su rival de graduarse con la nota "más baja o casi más baja de su clase".

El coronavirus en Estados UnidosEstados Unidos alcanzó el jueves la cifra de 7 millones 273 mil 943 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 207 mil 743 fallecidos por la enfermedad de la Covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20:00 hora local (00:00 GMT del viernes) es de 46 mil 164 contagios más que el miércoles y de 884 nuevas muertes.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33 mil 159, más que en Perú, Francia o España.

Tan sólo en la ciudad de Nueva York han muerto 23 mil 829 personas.

A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey (16 mil 140), Texas (16 mil 110), California (15 mil 968) y Florida (14 mil 444).

Otros estados con un gran número de muertos son Massachusetts (9 mil 480), Illinois (8 mil 940), Pensilvania (8 mil 144), Michigan (7 mil 102) o Georgia (7 mil 063).

En cuanto a contagios, California suma 821.830, le sigue Texas con 774 mil 714, tercero es Florida con 709 mil 144 y Nueva York es cuarto con 460 mil 031.

El balance provisional de fallecidos -207 mil 743- supera con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100 mil y 240 mil muertes a causa de la pandemia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50 mil y 60 mil fallecidos, aunque luego auguró hasta 110 mil muertos, un número que también se ha superado.