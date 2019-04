Trump se burla de informe rendido sobre ´trama rusa´

Washington, DC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó hoy con sus críticas al informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en 2016, y publicó un video con cifras que termina con su imagen sonriente y brindando, en un gesto de burla a sus adversarios.=

Sin embargo, opositores al presidente desean profundizar en detalles sobre el tema de la obstrucción a la justicia, pues el informe apunta que en al menos 10 ocasiones, el mandatario trató de interferir con la investigación.

"El resultado final de la mayor caza de brujas en la historia política de Estados Unidos es: sin colusión con Rusia (y sin obstrucción). ¡Bastante impresionante!", publicó el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

Luego agregó un video de 18 segundos en la misma red social, que tituló "Investigación de Mueller en números", donde se deslizan las siguientes cifras: más de 30 millones de dólares gastados, 18 demócratas enojados, 675 días, dos mil 800 citaciones judiciales, 500 testigos, cero colusión y cero obstrucción.

Al final del video aparece la imagen de Trump sonriente ofreciendo un brindis.

Antes, el mandatario escribió otro tuit en el que critica a los medio de comunicación que difunden, según él, falsas noticias (fake news).

"Los Fake News Media están haciendo todo lo posible para inquietar y enojar a los políticos y al mayor número de personas posible, rara vez se menciona el hecho de que el Informe Mueller tuvo como conclusión principal el hecho de que no había colusión con Rusia. ¡La broma de Rusia está muerta!", enfatizó.

"A pesar de que el informe Mueller no debería haber sido autorizado, en primer lugar, y fue escrito de la forma más desagradable posible por 13 (18) demócratas enojados que eran verdaderos enemigos de Trump, incluido el muy conflictivo Bob Mueller, el resultado final es: no (hubo) colusión, no hay obstrucción", agregó el mandatario en otro tuit.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, subrayó el jueves que el Informe no encontró evidencia de que el presidente Trump conspirara con Rusia o haya obstaculizado la justicia, aunque Mueller encontró 10 momentos en que hubo posibles rutas de obstrucción.

El Informe de Mueller, cuya publicación era muy esperada, no contiene "ninguna evidencia de que cualquier estadunidense, incluso miembros de la campaña electoral de Trump, conspirara con el gobierno ruso" durante los comicios presidenciales de Estados Unidos de 2016, enfatizó Barr en rueda de prensa.