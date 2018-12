Trump rechaza presupuesto sin muro

La Casa Blanca informó que el Presidente Donald Trump se opone, de momento, a firmar un presupuesto de corto plazo porque no tiene financiamiento para el muro en la frontera con México.

El presupuesto aprobado ayer por el Senado tenía la intención de frenar un cierre parcial de Gobierno que iniciaría este viernes a la medianoche.

"En este momento, el Presidente no quiere ir más lejos con seguridad fronteriza, lo que incluye placas de metal o un muro", aseguró la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado. "El Presidente sigue evaluando opciones".

Por la mañana, Trump volvió a atacar a los demócratas por no respaldar el muro y dijo que no promulgaría ninguna ley que no incluya dinero para su construcción.

La disputa por la seguridad fronteriza provocó preocupaciones de que el Congreso no apruebe un proyecto de ley de financiamiento para aproximadamente un 25 por ciento de las actividades gubernamentales para la noche del viernes, cuando se acabará el dinero disponible.

"Los demócratas están poniendo la política por encima del país", dijo Trump el jueves en Twitter. "Pero se están empezando a dar cuenta de que no voy a promulgar ninguna ley, incluyendo la de infraestructura, hasta que la seguridad fronteriza sea perfecta".

El Congreso tiene hasta la medianoche del viernes para liberar dinero para financiar actividades de agencias federales, de control de seguridad en aeropuertos, exploración espacial y programas agrícolas, entre otros. Si se incumple el plazo, el Gobierno podría enfrentar paralizaciones parciales el sábado.