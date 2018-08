Trump reactiva sanciones económicas contra Irán

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para reanudar sanciones contra Irán a partir de la media noche del lunes como producto de su decisión de retirar a su país del acuerdo nuclear de 2015 con Irán y el G5+1, integrado por Rusia, China, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos.



Tras la firma de la orden ejecutiva, el Mandatario reiteró que está abierto a alcanzar un nuevo acuerdo más amplio con Irán que no se limite a su programa nuclear y que englobe todas las actividades malignas de los ayatolás, incluyendo sus actividades en otros países de la región.



"Estoy abierto a alcanzar un acuerdo más amplio que aborde toda la gama de actividades malignas del régimen, incluido su programa de misiles balísticos y su apoyo al terrorismo", afirmó este lunes el republicano, según informó la Casa Blanca a través de un comunicado.



A las 00:01 horas (tiempo local de Washington), Estados Unidos penalizará de nuevo el comercio de oro, metales preciosos y otros, entre los que se incluye el aluminio y el acero, reimpondrá sanciones al sector automotriz de Irán y prohibirá las transacciones financieras relacionadas con el sistema de ferrocarriles.



Asimismo, Washington impedirá que el país islámico adquiera dólares estadounidenses e impondrá sanciones a aquellos que compren o faciliten la emisión de deuda soberana iraní.



El Presidente estadounidense advirtió que los individuos o entidades que no cancelen sus actividades con Irán corren el riesgo de sufrir graves consecuencias y aseguró que Estados Unidos ha estado trabajando con otras naciones para aislar económicamente a Irán, forzando a compañías extranjeras a que cierren sus negocios en el país persa.



"Me complace que muchas empresas internacionales ya hayan anunciado su intención abandonar el mercado iraní y varios países hayan indicado que reducirán o terminarán con las importaciones de crudo iraní", señaló el Mandatario.



De acuerdo con un alto funcionario estadounidense, unas 100 empresas han anunciado ya su deseo de dejar Irán, especialmente por la incertidumbre en los sectores energético y financiero.



Las sanciones anunciadas este lunes son la primera ronda de medidas contra Irán que reanuda Estados Unidos, el cual tiene previsto implementar en noviembre el resto, entra las que se incluyen las transacciones financieras con el Banco Central de Irán y la venta de petróleo, una de las principales fuentes de divisas del país.