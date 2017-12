Trump pondrá fin a programa DACA. Anuncio oficial,hoy: Fox TV

Washington, D.C.

El presidente estadunidense Donald Trump pondrá fin al Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), con lo que quedarían en riesgo de ser deportados unos 800 mil jóvenes indocumentados, en su mayoría mexicanos, reportó ayer la televisora Fox.

La televisora, que citó a un alto funcionario, indicó que se espera que el mandatario haga el anuncio este viernes, de acuerdo con una tendencia iniciada hace varias semanas, en que Trump ha optado por ese día para dar a conocer nuevas políticas o despedir a funcionarios de su gobierno.

La fuente adelantó que, tras el anuncio del mandatario, los jóvenes beneficiarios del DACA podrán permanecer en el país hasta que expiren sus permisos de trabajo, que les fueron otorgados al amparo de este programa.

En junio pasado, Trump decidió mantener el programa DACA y lo renovó por otros dos años, aunque decidió rescindir su ampliación, así como su versión para adultos, conocida como DAPA, anunciados por el presidente Barack Obama poco antes del fin de su administración.

El programa fue establecido en 2012 por el presidente Obama, tras el fracaso de la última puja en el Congreso a favor de una reforma integral migratoria, después de que los republicanos en la Cámara de Representantes se negaron a llevar a voto una iniciativa aprobada antes por el Senado.

En una entrevista con la televisora ABC meses atrás, Trump pareció sugerir que el programa se mantendría vigente durante su presidencia, al asegurar que los jóvenes beneficiarios "no deberían estar muy preocupados. Tengo un gran corazón".

Una nueva encuesta dada a conocer este jueves mostró que 64 por ciento de los estadunidenses apoya el programa DACA, contra 30 por ciento que se declaró a favor de que sea eliminado.

EU anuncia 4 ganadores de prototipos del muro

>La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos anunció ayer a las cuatro empresas ganadoras de la licitación para la construcción de los primeros cuatro prototipos de concreto que servirán de modelo para el muro en la frontera con México.

Las empresas seleccionadas fueron Caddell Construction Co. LLC, de Montgomery, Alabama; Fisher Sand & Gravel Co., de Tempe, Arizona; Texas Sterling Construction Co., de Houston, Texas; y W. G. Yates & Sons Construction Company, de Filadelfia, Mississippi.

El comisionado adjunto en funciones, Ronald Vitiello, dijo en rueda de prensa que las empresas tendrán un plazo de 30 días para la construcción de los prototipos una vez que el gobierno emita la notificación oficial, lo que podría ocurrir en las próximas dos semanas.