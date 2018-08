Trump pide despedir a director de CNN

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar a los medios este jueves con ataques a los directivos de NBC y CNN, acusando una cobertura informativa sesgada y afirmando que la red de noticias propiedad de AT&T debería despedir al jefe editor Jeff Zucker.

"¡El Pequeño Jeff Z ha hecho un trabajo terrible, su nivel audiencia es malo y AT&T debería despedirlo para salvar credibilidad!", escribió Trump en Twitter.

El titular de CNN, Jeff Zucker, ha sido un blanco frecuente de los ataques del Presidente, quien a menudo ha ridiculizado al canal llamándolo noticias falsas

El republicano también atacó este jueves al Presidente de NBC News, Andy Lack, al afirmar dijo que sería bueno que lo despidieran.

La Administración Trump intentó bloquear la adquisición del propietario de CNN, Time Warner Inc., por parte de AT&T Inc., a pesar de que un juez autorizó el acuerdo en junio, el Departamento de Justicia apeló la decisión.

El reciente ataque en Twitter se dio al mismo tiempo en que Zucker debía volver a asumir sus deberes después de un permiso médico de seis semanas.

Zucker dijo al personal que se sometería a cirugía electiva para reparar una condición que ha tenido durante una década, de acuerdo con el canal de noticias por cable.

Trump y el comunicador tienen una larga historia, cuando Zucker era ejecutivo de NBC y supervisó El aprendiz, el reality show que ayudó a lanzar al republicano a la fama nacional.

Asimismo, el Presidente arremetió momentos antes contra el canal de noticias de NBC.

"Lo que está sucediendo en @CNN está sucediendo, en diferentes grados, en otras redes, y @NBCNews es la peor. La buena noticia es que Andy Lack(y) está a punto de ser despedido(?) por incompetencia, y mucho peor. Cuando atraparon a Lester Holt manipulando mi cinta sobre Rusia, ¡fueron duramente lastimados!", escribió horas antes el Mandatario.

Lack ha tenido una larga carrera en noticias televisivas, incluyendo varios años en Bloomberg LP.

CNN respondió este jueves a un mensaje anterior del Presidente en Twitter, después de que acusara a la compañía de falsificar una historia sobre él.

"No se equivoque, señor Presidente, CNN no miente", indicó la compañía en la red social.

"Nosotros informamos las noticias. E informamos cuando las personas en el poder dicen mentiras. CNN respalda nuestra cobertura y nuestros reporteros", añadió.

En un comunicado reciente, el canal informó que registró los segundos mejores niveles de audiencia para agosto en su historia.

El Presidente ha intensificado sus ataques contra las compañías de medios estadounidenses en los últimos días.

El miércoles, dijo que Google de Alphabet Inc., Twitter Inc. y Facebook Inc. estaban predispuestos en contra de los republicanos y que podrían estar trabajando ilegalmente para silenciar las opiniones del partido.

Todas las empresas han negado las acusaciones, y el Presidente no ha proporcionado evidencia real para respaldarlas.

The hatred and extreme bias of me by @CNN has clouded their thinking and made them unable to function. But actually, as I have always said, this has been going on for a long time. Little Jeff Z has done a terrible job, his ratings suck, & AT&T should fire him to save credibility!