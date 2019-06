Trump pide a Putin que no se meta en las elecciones de EU

Osaka, Japón.

El Presidente estadounidense Donald Trump se reunió hoy con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y le pidió sarcásticamente que no interfiera en las elecciones de 2020 en Estados Unidos, en las que él buscará la reelección.

Al comienzo de su reunión con Putin durante la cumbre del G20 en la ciudad japonesa de Osaka, una periodista preguntó a Trump si planeaba pedir al Mandatario ruso que no intente influir en el resultado de las elecciones de 2020, como presuntamente hizo Moscú en los comicios estadounidenses de 2016.



"Sí, por supuesto", respondió Trump, y a continuación volteó ligeramente hacia Putin, aunque sin mirarlo a los ojos, y dijo con gesto de sorna: "No se meta en las elecciones, Presidente".



Luego alzó el dedo índice de la mano derecha en dirección a Putin y reiteró: "No se meta en las elecciones", sin perder la sonrisa.



El encuentro fue el primero entre ambos desde su polémica cumbre de hace casi un año en Helsinki, en la que Trump puso en duda las conclusiones de sus propias agencias de inteligencia sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.



Esta vez, la sospecha de una posible conspiración entre Trump y Rusia para llegar al poder ya no figuraba sobre la reunión, porque el fiscal especial que investigaba el tema en EU, Robert Mueller, terminó en marzo su pesquisa y descartó esa posibilidad.



"Es un gran honor estar con el Presidente Putin (...). Tenemos una relación muy, muy buena, y vamos a pasar juntos un rato muy bueno. Van a salir muchas cosas muy positivas de la relación", prometió hoy Trump al inicio del encuentro.



Añadió que planeaban hablar sobre comercio, desarme nuclear y "un poco de proteccionismo" comercial.



Putin respondió que estaba de acuerdo con Trump y que sus respectivos equipos han estado trabajando juntos desde la cumbre de Helsinki, y agradeció la oportunidad" de verse de nuevo con su homólogo estadounidense.



El pasado diciembre, Trump canceló la reunión que tenía previsto mantener con Putin durante la última cumbre del G20, en Buenos Aires, debido a las detenciones de buques ucranianos por parte de Moscú en el Mar Negro.



Rusia mantiene detenidos a esos marinos ucranianos, pero la Casa Blanca decidió programar igualmente un encuentro con Putin en esta cumbre, y Trump dijo hoy que no había hablado del tema con su homólogo.



Ambos conversaron sobre Siria, Ucrania y las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que se han disparado en los dos últimos meses, según un breve comunicado estadounidense tras la reunión.



También hablaron sobre la crisis política en Venezuela, según la Casa Blanca, que no quiso dar más detalles sobre ese diálogo.