Trump ordena al Pentágono crear un comando espacial

Washington DC, Estados Unidos .

El Presidente Donald Trump lanzó el martes el nuevo Comando Espacial del Pentágono, en un intento de organizar mejor y desarrollar las grandes operaciones militares en el espacio, a un costo que podría alcanzar los 800 millones de dólares en los próximos cinco años.



El Mandatario firmó un breve memorando que autoriza al Departamento de Defensa a crear el nuevo comando, con el cometido de supervisar y organizar operaciones espaciales, acelerar los avances técnicos y defender con mayor eficiencia las grandes constelaciones de satélites que emplean las fuerzas armadas para navegación, comunicaciones y vigilancia.



Trump tomó la medida cuando crecen los temores de que China y Rusia buscan trastornar, inutilizar o incluso destruir los satélites estadounidenses.



El decreto no es parte del objetivo proclamado del Presidente de crear una "Fuerza Espacial" como rama independiente de las fuerzas armadas, pero se lo considera un primer paso en ese sentido.



El memo contiene escasos detalles acerca de lo que será un proceso largo y complejo a medida que la defensa empieza a reunir las distintas unidades espaciales de las fuerzas en una organización coordenada independiente.

Según un funcionario, el comando tomaría unos 600 efectivos de las oficinas espaciales existentes y agregaría unos mil más en los próximos años. Los 800 millones de dólares cubrirían el personal adicional. Los costos del personal existente se transferirían al nuevo comando, pero esa cifra no estaba disponible.



El funcionario habló bajo la condición de no ser identificado por tratarse de deliberaciones internas no anunciadas.



"Es un paso crucial para acelerar nuestra capacidad y posición espacial en defensa de nuestros intereses nacionales vitales y disuadir a nuestros adversarios", aseguró vocero de la defensa, teniente coronel Joe Buccino.



"Este comando combatiente dirigirá las operaciones espaciales y desarrollará la doctrina, táctica y técnicas para la guerra".



Añadió que el Pentágono seguirá elaborando un proyecto legislativo que se corresponda con la visión del Presidente para una Fuerza Espacial.