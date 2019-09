Trump nombra al negociador de rehenes Robert C. O´Brien consejero de Seguridad Nacional

Donald Trump ha anunciado vía Twitter que designará a Robert O´Brien, hasta ahora jefe negociador para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado, como nuevo consejero de Seguridad Nacional en sustitución de John Bolton. El presidente mueve así ficha, en medio de una nueva escalada de tensiones con Irán, para recomponer su equipo de política exterior, tras el despido hace ahora una semana del halcón Bolton, que ocupó el cargo desde abril de 2018.

"Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O´Brien, que actualmente ejerce de muy exitoso enviado presidencial especial para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo consejero de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro con Robert. ¡Hará un gran trabajo!", ha tuiteado Trump este miércoles por la mañana.

El anuncio del presidente ha llegado minutos después de que anunciara, en otro tuit, que ha dado órdenes al secretario del Tesoro para "aumentar sustancialmente las sanciones a Irán". El Gobierno aún no ha ofrecido más detalles sobre el alcance de dicho endurecimiento de las sanciones, después de los ataques del fin de semana contra instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí de los que el Gobierno estadounidense responsabiliza a Teherán.

O'Brien, socio fundador de un bufete de abogados en Los Ángeles, ha trabajado para liberar a ciudadanos estadounidenses en Corea del Norte o Turquía. Es visto como una opción relativamente poco polémica, ya que cuenta con buenas relaciones tanto en el Departamento de Estado como en el Pentágono y, según fuentes citadas por The Washington Post, su carácter afable contrasta con la dureza de Bolton.

O'Brien será el cuarto consejero de Seguridad Nacional de Trump en tres años. Un récord para un primer mandato de un presidente. Bolton, su predecesor, un veterano halcón de la era George Bush hijo muy crítico con los intentos de diálogo con Irán y Corea del Norte, fue despedido porque Trump, como él mismo dijo, discrepaba de buena parte de sus propuestas.

