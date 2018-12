Trump nombra a Patrick Shanahan jefe interno del Pentágono

La carta de renuncia del general Jim Mattis como jefe del Pentágono supuso una humillación en toda regla para Donald Trump. A diferencia de otros altos cargos, el secretario de Defensa no se fue en silencio, sino con una crítica demoledora al presidente de Estados Unidos en medio de su polémica retirada militar de Siria. La marcha de Marris estaba prevista para el 28 de febrero, pero Trump decidió adelantarla y ayer anunció como sustituto interino al número dos del departamento, Patrick Shanahan.

No quería el republicano convivir dos meses más con quien ya es oficialmente uno de los grandes detractores de su presidencia, quien el día que se despidió decidió colgar en la página web del Departamento de Defensa una misiva en la que abiertamente explicaba que se iba por las discrepancias con el presidente y clamaba por el respeto a los países aliados. Shanahan, un ingeniero con 30 años de experiencia en Boeing, donde en verano de 2017 dejó el cargo de vicepresidente para convertirse en vicesecretario del Pentágono asumirá el cargo de forma temporal el 1 de enero.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!