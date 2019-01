"Trump no ha estado a la altura de la Presidencia": Mitt Romney

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha causado "consternación" alrededor del mundo y no ha estado a la altura de la Presidencia en los primeros dos años de su mandato, señaló el excandidato republicano Mitt Romney.

En un artículo editorial de The Washington Post, el exgobernador de Massachussets sostuvo que el abandono de los aliados de Estados Unidos y la salida del gabinete de los generales retirados Jim Mattis y John Kelly muestran que la Presidencia de Trump se ha desplomado.

"En balance, por su conducta en los pasados dos años, particularmente sus acciones el mes pasado, hay evidencia de que el presidente no se ha elevado a la altura de su cargo", remató.

Romney, quien perdió ante Barack Obama en la puja por la Casa Blanca en 2012 y será juramentado este jueves como nuevo senador por Utah, hizo notar que la confianza internacional en el liderazgo global de Estados Unidos ha caído en casi 70 puntos porcentuales desde 2016.

"Las palabras y las acciones de Trump han causado consternación alrededor del mundo", escribió Romney, aunque dijo coincidir con algunas acciones del mandatario, como el recorte fiscal, la desregulación, la reforma judicial y el combate a las prácticas comerciales de China.

En reacción, Trump señaló en su cuenta de Twitter que preferiría que Romney se dedicara a hablar de la seguridad fronteriza, en momentos que el gobierno federal sigue semiparalizado por el desacuerdo con los demócratas por el dinero para el muro.

"(Romney) debería estar contento con todos los republicanos. Forma parte del equipo y a ganar", escribió Trump.

Here we go with Mitt Romney, but so fast! Question will be, is he a Flake? I hope not. Would much prefer that Mitt focus on Border Security and so many other things where he can be helpful. I won big, and he didn´t. He should be happy for all Republicans. Be a TEAM player & WIN!