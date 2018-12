Washington, D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no firmará la iniciativa de gastos aprobada antenoche por el Senado hasta que el Congreso ceda a su demanda para asignar cinco mil millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México, informaron legisladores.

La postura de Trump pareció colocar al gobierno más cerca de un cierre temporal a partir del primer minuto del próximo sábado, si el Congreso no aprueba una iniciativa de gasto que incluya una partida para seguridad fronteriza que satisfaga al mandatario.

Trump informó su decisión a líderes republicanos de la Cámara de Representantes, con quienes se reunió en la Casa Blanca para exponer su postura respecto a la llamada "Resolución Continua", aprobada por el Senado con apoyo bipartidista, para mantener abierto el gobierno hasta el 8 de febrero próximo.

"Hemos tenido una reunión muy productiva con el presidente. Nos informó que no firmará la iniciativa que salió anoche del Senado, por su legitima preocupación sobre la seguridad fronteriza", declaró el líder republicano en la cámara baja, Paul Ryan, al finalizar el encuentro.

Trump pareció anticipar su decisión poco antes en un mensaje en la red social Twitter, en el que manifestó su malestar por la negativa de republicanos y demócratas en el Senado para autorizar los fondos que pidió.

"Los demócratas, que conocen que los tubos de metal (muro) son necesarios para la seguridad fronteriza, están poniendo la política antes que el país. De lo que están empezando a darse cuenta es que no voy a firmar ninguna de sus legislaciones, incluyendo infraestructura, a menos que tenga una seguridad fronteriza perfecta. U.S.A. WINS!", señaló.

Aunque, Kevin McCarthy, número dos del liderazgo republicano en la cámara baja, y Ryan dijeron que trabajarán en una propuesta que responda a los planteamientos de Trump, no hay garantía de que el Senado acepte conciliar su versión con la que salga de la cámara baja.

A diferencia de la cámara baja, donde los republicanos tienen el control y los números para pasar cualquier legislación sin apoyo demócrata, en el Senado estos requieren de 60 votos y solo tienen 58 escaños, por lo que necesitan del apoyo del Partido Demócrata.

Ryan dijo que su bancada quiere mantener el gobierno abierto, pero también quiere un acuerdo con los demócratas para proteger la frontera, al indicar que el igual que el presidente, ellos tienen serias preocupaciones al respecto.

"Vamos a regresar y trabajar para agregar seguridad fronteriza a esto, y también mantener el gobierno abierto porque queremos ver un acuerdo", dijo a reporteros a la salida de la Casa Blanca.

La postura del mandatario pareció dejar de lado el ofrecimiento previo de la vocera presidencial, Sarah Sanders, en el sentido de que la Casa Blanca podría aceptar una partida de mil 600 millones de dólares, con la posibilidad de poder reasignar otros mil millones del presupuesto regular.

Trump, quien en días recientes ha insistido en su aseveración de que México pagará por la construcción del muro, ha sugerido que la obra podría ser construida con fondos del Departamento de Defensa, aunque los demócratas parecieron cerrar ese camino.

Demócratas no cederán a ´berrinche´ de presidente

El líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer, advirtió hoy que no cederán al "berrinche" del presidente de Estados Unido, Donald Trump, de amenazar con el cierre del gobierno a menos que reciba cinco mil millones de dólares para el muro fronterizo.

Desde el pleno del Senado, Schumer sostuvo que a menos que el presidente acepte la llamada "Resolución Continua", aprobada por el Senado para mantener el gobierno hasta el 8 de febrero, serán los republicanos los responsables de un cierre del gobierno.

"Si queremos evitar un cierra del gobierno, la Cámara de Representantes debe aprobar la Resolución Continua y el presidente debe promulgarla", señaló. "La fiebre del berrinche... no va a resultar en un muro", agregó.

Trump dijo en una reunión con los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, encabezados por su líder Paul Ryan, que no firmaría una iniciativa temporal de gasto e insistiría en el dinero para el muro.