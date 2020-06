Trump niega haber sabido de recompensa contra tropas de EEUU

WASHINGTON.

El presidente Donald Trump negó el domingo haber sido informado sobre las conclusiones de inteligencia de Estados Unidos de que Rusia ofreció recompensas secretamente a grupos rebeldes vinculados con el Talibán para que mataran a soldados estadounidenses en Afganistán.

El gobierno de Trump se prepara para informar al respecto a un grupo selecto de congresistas el lunes.

Las conclusiones de inteligencia sucedieron mientras Trump pretendía retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán y sugieren que Rusia presentaba propuestas a los rebeldes al tiempo que Estados Unidos y el Talibán sostenían negociaciones para poner fin a la prolongada guerra en territorio afgano. Las conclusiones fueron reportadas primero por el diario The New York Times y posteriormente confirmadas a The Associated Press por funcionarios de inteligencia estadounidenses y otras dos personas enteradas sobre el tema.

Hubo reportes contradictorios sobre si Trump estaba al tanto de las acciones de Moscú. Los funcionarios de inteligencia dijeron a la AP que el presidente fue informado sobre el asunto a inicios de este año; Trump lo negó y el domingo por la mañana afirmó en un tuit que ni él ni el vicepresidente Mike Pence habían recibido información al respecto.

Los funcionarios de inteligencia y las otras fuentes solicitaron mantener el anonimato a cambio de abordar un tema tal delicado.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca no confirmó las conclusiones, pero señaló que Estados Unidos recibe miles de reportes de inteligencia diariamente que son sujetos a un estricto escrutinio.

Por su parte, Rusia consideró que el reporte era un "disparate".

"Este plan poco sofisticado claramente ilustra las pocas capacidades intelectuales de los propagandistas de inteligencia estadounidense, quienes en lugar de inventar algo más plausible tienen que inventar este disparate", aseveró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Un portavoz del Talibán dijo que los combatientes "rechazan firmemente esta acusación" y no "están en deuda al beneficio de ningún órgano de inteligencia o país extranjero".

John Bolton, exasesor de seguridad nacional al que Trump exigió su renuncia en septiembre pasado y quien ha escrito un revelador libro sobre su época en la Casa Blanca, dijo el domingo que es "sumamente notable que el presidente haya hecho tanto sólo para decir que no había escuchado nada al respecto, uno se pregunta ¿por qué haría algo así?".