Trump: muro fronterizo sí será de concreto... en algunas áreas

Washington DC, Estados Unidos.

"(La idea de) un muro de concreto nunca se abandonó, como han informado los medios. Algunas áreas serán todas hechas de concreto, pero los expertos de la Patrulla Fronteriza prefieren un muro que se pueda ver a través (lo que hace posible ver lo que está sucediendo en ambos lados)", señaló el Presidente de EU en Twitter.



"¡Tiene sentido para mí!".



El domingo, el diario Los Angeles Times publicó una entrevista con el jefe saliente de despacho del Mandatario, John Kelly, en la que el ex militar reconocía que la construcción que se pretende construir no es realmente un muro.



"Para ser honesto, no es un muro", afirmó Kelly.



Agregó que la mezcla de avances tecnológicos y barreras con "placas de acero" que Trump desea ahora en la frontera son el resultado de conversaciones con profesionales policiales.



En la misma línea, la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, dijo que el debate en torno a la aparente contradicción es una tonta discusión sobre semántica.



"Podría haber un muro en algunos sitios, podría haber placas de acero, podrían haber avances tecnológicos", declaró Conway a la cadena Fox en un programa transmitido el domingo. "Pero el decir solamente 'muro o falta de muro' es ser poco sincero y hacerse totalmente de la vista gorda con relación a lo que es una crisis en la frontera".



Desde junio de 2015 cuando anunció su candidatura, el muro fronterizo ha sido una promesa de Trump.



De hecho, su actitud inamovible respecto a esta cuestión, sumada a la negativa de los demócratas en el Congreso, ha llevado a un cierre parcial de la Administración estadounidense, que entró hoy en su décimo día.