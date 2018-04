Trump se molestó por filtración de llamada con EPN

El Presidente estadounidense, Donald Trump, presionó en febrero de 2017 al ex jefe del FBI, James Comey, sobre la necesidad de detener las filtraciones a la prensa de sus conversaciones privadas con jefes de Estado, en referencia a la que sostuvo con el Presidente Enrique Peña Nieto, según muestran las notas del ex funcionario.

Los documentos donde Comey relata sus interacciones con el Presidente se hicieron públicos ayer, más de un año después de ser despedido por Donald Trump. En una conversación, los dos discutieron las filtraciones en los medios de comunicación y convinieron en que era importante mandar un mensaje para detener las filtraciones.

"(Trump empezó a hablar sobre sus llamadas con los líderes de México y Australia (...), que las transcripciones incluían cosas que no recordaba haber dicho y que los hacía lucir terrible que se hubieran filtrado", apuntó Comey en su bitácora.

"Cuando terminó, le dije que estaba de acuerdo con que era terrible que sus llamadas con líderes extranjeros se filtraran. Le dije que eran clasificadas y que él necesitaba poder hablar con líderes extranjeros en confianza".



En la llamada, revelada en febrero de 2017, Trump ofreció ayuda del Ejército estadounidense a Peña para detener a los cárteles del narcotráfico, según una transcripción obtenida por la agencia AP.

En su conversación con Comey, el Presidente también se quejó de los reportes de prensa sobre las llamadas que su ex asesor de seguridad nacional, Mike Flynn, había sostenido con funcionarios rusos. La revelación de dichas llamadas, que Flynn había negado, lo orillaron a renunciar a su cargo.



En sus notas, que ayer fueron entregadas a un Comité de la Cámara baja estadounidense, Comey explica que esperaba atrapar a uno de los filtradores para dar un ejemplo.



"Dije que estaba ansioso por encontrar a los filtradores y que me gustaría atrapar a uno para enviar un mensaje", escribió Comey. "Dije algo sobre lo difícil que era y me respondió que teníamos que ir tras los reporteros".

"Trump dijo que (el mensaje) podría involucrar poner reporteros en la cárcel. 'Pasan un par de días en la cárcel, hacen un nuevo amigo y están listos para hablar'", habría dicho el Presidente, según un fragmento de la conversación que ya se había reportado el año pasado.



Comey fue despedido por Trump en 2017. Poco después reveló en una audiencia ante el Senado estadounidense que había sido presionado por el Mandatario para que el FBI terminara con la investigación de su ex asesor de seguridad nacional Mike Flynn como parte de la indagatoria de injerencia rusa en las pasadas elecciones.