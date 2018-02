Trump mantuvo relación con ex modelo

Karen McDougal mantuvo notas escritas a mano sobre el asunto, que según dijo comenzó en 2006, cuando Trump grabó un episodio de su reality show "The Apprentice" en la Mansión Playboy".



De acuerdo con el reportaje, la editora de National Enquirer, American Media, Inc., le pagó 150 mil dólares por los derechos para la historia, que nunca se publicó.



American Media está dirigida por David Pecker, quien según los informes es un amigo cercano de Trump.



La historia de McDougal tiene similitudes con los informes recientes de que el abogado personal de Trump, Michael Cohen, hizo un pago de 130 mil dólares antes de las elecciones de 2016 a Stephanie Clifford, una actriz de cine para adultos que aparece en la pantalla bajo el nombre de Stormy Daniels.



"Esta es una historia antigua que es solo más noticias falsas. El Presidente dice que nunca tuvo una relación con McDougal", dijo un portavoz de la Casa Blanca a la New Yorker en un comunicado.



The New Yorker dijo que obtuvo notas de McDougal que detallaban cómo visitó a Trump en el Beverly Hills Hotel durante un periodo de nueve meses en 2006 y 2007.



Siempre pidió bistec y puré de patatas en estas reuniones y se ofreció a pagarle después de la primera vez que tuvieron relaciones sexuales, según las notas.



El periodista que firma la historia, Ronan Farrow, fue uno de los primeros que informó sobre las acusaciones de abuso sexual contra el magnate del cine Harvey Weinstein.



Farrow -hijo de Woody Allen y Mia Farrow- dijo el viernes en la radio pública NPR que el acuerdo ilustra la influencia que las publicaciones de Pecker tienen sobre el Presidente estadounidense.



"Ellos saben dónde están enterrados los cuerpos", dijo Farrow.