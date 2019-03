Trump: "Los aviones se han vuelto demasiado complicados para volar"

Cd. de México.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de la complejidad de los aviones modernos luego del accidente del Boeing 737 MAX, donde murieron 157 personas, en Etiopía y la reacción de la comunidad internacional.



"Los aviones se están volviendo demasiado complejos para volar", escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.



"Los pilotos ya no son necesarios, sino científicos informáticos del MIT. Lo veo todo el tiempo en muchos productos. Siempre busco ir un paso innecesario más allá, cuando a menudo lo viejo y simple es mejor", agregó.



Trump aseguró que hoy en día esa complejidad crea peligro por un gran costo y muy poca ganancia.



"No sé tu, pero no quiero que Albert Einstein sea piloto. Quiero que grandes profesionales de vuelo puedan tomar el control de un avión de manera fácil y rápida", continúo.



Los gobiernos de Reino Unido, China, Indonesia, Etiopía, Australia y Singapur suspendieron las operaciones de los Boeing 737 MAX.



Sin embargo, la Administración Federal de Aviación de EU (FAA, en inglés) informó que los aviones son seguros para volar.



Por su parte, la firma Boeing anunció el lunes por la noche que actualizaría los sistemas de software de sus aviones tras el accidente del avión de Ethiopian Airlines.





Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de marzo de 2019