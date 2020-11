Trump indulta a su exasesor de seguridad Michael Flynn

WASHINGTON, EU. — El presidente Donald Trump indultó a su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, actuando en los últimos días de su gobierno contra una investigación sobre Rusia de la que ha dicho reiteradas veces que tuvo móviles políticos.



"Es un gran honor para mí anunciar que se le concedió un indulto completo al general Michael T. Flynn", tuiteó el mandatario. "¡Felicidades al @GenFlynn y su maravillosa familia, sé que ahora tendrán un Día de Acción de Gracias realmente fantástico!"

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!