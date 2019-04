Trump: Fabricados, dichos en el loco informe de Mueller

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los testimonios que lo mencionan en el informe de Robert Mueller sobre la trama rusa fueron fabricados y son totalmente falsos.

En un tuit mañanero, el Mandatario estadounidense descalificó el informe de Mueller y dijo que está hecho por demócratas enojados que lo odian.

"Ciertas personas hacen declaraciones sobre mí en el loco informe de Mueller, escrito por 18 demócratas enfadados que odian a Trump, que son fabricadas y completamente incorrectas. Cuidado con la gente que toma los llamados "apuntes", cuando los apuntes nunca existieron hasta que se necesitaron", tuiteó el Presidente.



Trump apuntó que él nunca aceptó testificar.



"No fue necesario que yo respondiera a declaraciones hechas en el 'informe' sobre mí, algunas de las cuales eran tonterías y solo dadas para hacer que la otra persona pareciera buena (o que yo pareciera malo). Esto fue un engaño iniciado ilegalmente que nunca debería haber ocurrido", escribió.



El Mandatario se encuentra hoy en su club privado de Mar-a-Lago, Florida, a donde viajó ayer.



Ayer, el Departamento de Justicia publicó una versión censurada del informe de Mueller, que llevó durante dos años una investigación sobre los supuestos lazos entre el equipo electoral de Trump en 2016 y Rusia.



El documento concluye que no había pruebas suficientes para apoyar cargos criminales relacionados con los numerosos contactos entre individuos vinculados al Gobierno ruso y la campaña de Trump, pero arroja dudas sobre una posible obstrucción del Presidente a la Justicia.

